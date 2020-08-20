نحو 25 عاماً رسخت خلالها الدوحة علاقات سرية ومشبوهة مع إسرائيل، أرادت منها خلط الأوراق في المنطقة ووضعها على حافة الهاوية دون أن تستغل تلك العلاقة لصالح قضية العرب الأولى (فلسطين)، في وقت لا تنفك الدوحة عن مهاجمة كل من يحاول إنشاء علاقات مع تل أبيب وإطلاق أبواقها المأجورة ضده.ورغم أن العلاقات القطرية الإسرائيلية «خارج التغطية»، وعلى كثرة شواهدها لا تستدعي فضول قناة الجزيرة القطرية وصحفييها الذين لا يفوتون أي فرصة ممكنة لتشويه خصوم قطر ووصفهم بالمطبعين.علاقة الدوحة وتل أبيب، التي تعود إلى التسعينات الميلادية، لم تفلح خلالها الدوحة في إخفاء العلاقات المتينة مع إسرائيل، بل عملت بكل قوة على التطبيع شبه المجاني في مختلف المجالات. علاقات دافئة ومحطات مهمة بين الجانبين بدأت منذ انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على حكم والده في يونيو 1995، حتى أصبح قطار التطبيع القطري مع إسرائيل مجانيا. وبعد انقلاب الابن بأشهر قليلة، تم افتتاح مكتب تجاري لإسرائيل في الدوحة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز، وكان رئيس المكتب آنذاك يحمل رتبة سفير في الخارجية الإسرائيلية، ما يؤكد على الملأ حقيقة قطر ومساعي الحمدين في توظيف هذه العلاقة مع الكيان الصهيوني وتجذيرها بغية تحقيق مطامعها السياسية الشيطانية، بحسب ما كشفته مذكرات الدبلوماسي الإسرائيلي «سامي ريفيل» بالوثائق، وباعتباره شاهد إثبات وقف بقدميه في العاصمة القطرية الدوحة عام 1996 كمسؤول عن أول بعثة إسرائيلية في «كعبة المضيوم».وفي أحدث فصول الكذب القطري بشأن العلاقة السرية مع إسرائيل، فضح عضو الكنيست الإسرائيلي الرئيس السابق لمكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة إيلي أفيدار كذبة الدوحة بشأن إغلاق المكتب في الدوحة، وقال: «لقطر علاقات مع إسرائيل من قبل 1995.. أذكر أنه في عام 2000 احتضنت قطر مؤتمر القمة الإسلامية وكذبت خلاله على الدول قائلة إنها أقفلت مكتبنا، لكنني كنت هناك. طلبوا مني أن أصمت وأن لا أغادر البيت وأن تبقى السفارة مغلقة.. هذا أسلوب قطر، أسلوب الخدع والكذب». أكد النائب الإسرائيلي نهج قطر المخادع في التصريح بعلاقاتها مع إسرائيل التي امتدت على مدار سنوات. وكشف عضو الكنيست الإسرائيلي في حوار مع «سكاي نيوز عربية» (الخميس): «أنا كنت رئيس مكتب (التمثيل التجاري) في قطر من 1999 إلى 2001، ورغم ذلك أي دولة كانت تريد أن تفتح علاقات مع إسرائيل تبدأ قطر وأذرعها الإعلامية في انتقاد هذه الخطوة».ووصف أفيدار اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بأنه «مهم جدا وتاريخي»، مضيفا «لأن الإمارات لها دور في الدفاع عن الخليج ضد إيران وعملائها».ومن جهة أخرى، أشار أفيدار إلى أن تركيا مستمرة في علاقاتها مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تقف وراء التطرف في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن العالم بأسره صار مدركا لدعمها للإرهاب. وقال: «هذا أمر مضحك.. تركيا على سبيل المثال مستمرة في علاقاتها معنا، وفي الوقت نفسه تعارض هذه الخطوة، لأنها تريد أن تتزعم المنطقة وتعود لبطولة الإمبراطورية العثمانية».