التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال ترؤسها لمجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أبرز فيه وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره الألماني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال: «ناقشنا أهمية الدفع بحل ليبي-ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار ليبيا وحمايتها من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب ويحمي أمن المنطقة أجمع، وناقشنا ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران، حيث إن المملكة تتعرض بشكل متكرر لصواريخ باليستية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران».

وفي ما يخص القضية الفلسطينية، أوضح وزير الخارجية التزام المملكة العربية السعودية بالسلام خياراً إستراتيجياً، واستناده إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وأنها تعتبر أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقويضا لحل الدولتين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية مع المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر جهود المملكة خلال رئاستها لـ «مجموعة العشرين»، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.