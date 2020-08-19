أقرت وزارة الخارجية النرويجية اليوم (الأربعاء) طرد دبلوماسي روسي بعد اعتقال نرويجي في أوسلو في الآونة الأخيرة بتهمة التجسس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تروده موسايده للصحفيين إن الدبلوماسي، الذي لم يُكشف عن اسمه، يعمل بالقسم التجاري في السفارة الروسية بأوسلو، مضيفة: «قام بأفعال تتعارض مع دوره ووضعه كدبلوماسي».

وكانت الشرطة الروسية قالت (الاثنين) إنها تشتبه بأن الرجل النرويجي سلّم معلومات بالمخالفة للقانون للدبلوماسي الروسي الذي تعتقد أنه ضابط مخابرات.

وكانت شركة لاستشارات إدارة المخاطر وضمان الجودة قالت مساء الثلاثاء إن النرويجي المشتبه فيه موظف بها في وحدة النفط والغاز وإنه متخصص في الطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا المواد.