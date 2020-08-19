استنكرت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز اليوم (الأربعاء) قيام مليشيا الحوثي بنقل 18 مختطفاً من سجن الصالح بمدينة تعز إلى معسكر الأمن المركزي بصنعاء الشهر الماضي بغرض الإفراج عنهم عبر عمليات تبادل، لكنها لم تقم بالإفراج عنهم، بل ومنعت عنهم الزيارات، فلم تتمكن أسرهم من الاطمئنان عليهم وعلى صحتهم.

وقالت رابطة الأمهات في وقفة احتجاجية نفذتها أمس أمام مبنى محافظة تعز إن نقل المختطفين إلى معسكر الأمن المركزي بصنعاء بهدف جعلهم دروعا بشرية لأي محاولة لقصف التحالف العربي للمعسكر الذي يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً.

وحمّل بيان الوقفة الاحتجاجية الحوثي مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً داخل معسكر الأمن المركزي بصنعاء، مطالبين الأمم المتحدة ومبعوثها غريفيث بالعمل بشكل عاجل لإطلاق سراحهم دون قيد وشرط.

وكانت الرابطة ذاتها كشفت أمس نقل الحوثي 60 مختطفاً من أبناء الحديدة إلى داخل معسكر الأمن المركزي في صنعاء، محملة الحوثي مسؤولية سلامتهم.