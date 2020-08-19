سلط الإعلام الأوروبي والأمريكي الضوء على حكم المحكمة الدولیة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري

وأبرزت صحیفة «الغاردیان» في تقرير لها، رد الفعل اللبناني مؤكدة أن القرار قوبل بمفاجأة في بیروت، إذ شجب معارضو «حزب الله» النتیجة، واصفینھا بأنھا خیبة أمل كبیرة. وقالوا إن المحكمة التي تمولھا الأمم المتحدة، قد فشلت في الوصول إلى الحقیقة.

ونشرت «سكاي نیوز» تقریرا جاء فيه «لمدة طویلة، اشتبه بأن «حزب الله» متورط بعملیة الاغتیال بدعم من بشار الأسد، وأن المحكمة الدولیة تعتقد بوجود مصلحة لسوریة وحزب الله في التخلص من الحریري، ولكن لا توجد أدلة كافیة على ذلك. ستكون للحكم تداعیات على لبنان وعلى سمعة المحاكم الدولیة التي تستمر لسنوات طویلة بكلفة عالیة. بالنسبة إلى من أراد تحقیق العدالة، كانت التوقعات أن تكشف المحكمة أدلة جدیدة وتحقق العدالة. ھذا لم یحصل. سیشعر الكثیرون أنھم لم ینالوا العدالة. ولبنان الآن بلد في حالة خطرة للغایة».

فيما عنونت صحیفة «نیویورك تايمز» الأمريكية: (عضو في حزب الله متهم باغتيال الحريري لكن السؤال الذي لا جواب له: من أعطى الأمر بقتل الحریري؟)

وسألت الصحيفة المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان عن السبب الذي حال دون تحدید من یقف خلف الاغتیال، فأجابت: یحق للمحكمة فقط إدانة الأشخاص بناء على الأدلة التي تظھر في التحقیق. فيما قال الخبیر في شؤون حزب الله في معھد واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى ماثیو لیفیت، إن المحاكمة ربما تكون قد حققت شیئا مھما، من خلال تحمیل حزب الله المسؤولیة العلنیة عن عمل إرھابي یستھدف مواطنین لبنانیین.

أما «سي إن إن» فقد اعتبر مراسلها في بیروت بن ودیمان، أن المثیر للاھتمام أن من حوكموا ھم فقط أفراد ولیس مجموعات أو حكومة. مثل سوریة وحزب الله. ووصفت الحكم بأنه یتجنّب توجيه أصابع الاتھام إلى من یقف خلف الأفراد المتھمین، لذا من المحتمل أن لا یرضي ھذا الأمر داعمي رفیق الحریري وابنه سعد، لكن مسلسل المحكمة وما یرتبط بھا لا یزال كتابا مفتوحا.

وفي باريس، اعتبرت صحيفة «ليبراسيون» أن قرار المحكمة لم یأت على قدر التوقعات، إذ كان من المتوقع أن یتسبب الحكم بانفجار، لیتضح أنه مجرد مفرقعات ناریة ناعمة. وقالت: من بین المتھمین الأربعة الذین حوكموا غیابیا، تمت تبرئة ثلاثة، من دون تحدید أي دور مباشر لحزب الله أو قادة النظام السوري.