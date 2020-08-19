أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الثلاثاء) ترحيب الولايات المتحدة بإدانة محكمة مدعومة من الأمم المتحدة لعضو في جماعة حزب الله اللبنانية بالتآمر لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في تفجير عام 2005.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدانة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة الاغتيال «تؤكد أن حزب الله منظمة إرهابية».

وأوضحت أن أعضاء حزب الله لا يعملون لحسابهم الخاص، مشيرة إلى أن إدانة عياش تؤكد «ما بدأ العالم يعترف به وهو أن حزب الله لا يدافع عن لبنان بل يشكل منظمة إرهابية هدفها تمديد الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران».

كما انتقد بومبيو أيضا في بيان «استغلال» حزب الله للنظام المالي في لبنان، الذي يعاني من تبعات الانفجار الهائل في الرابع من أغسطس، وقال إن تدهور المؤسسات اللبنانية يهدد السلامة المالية‭ ‬‬للبنان واحتمال تعافيه.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانت (الثلاثاء)، عضواً بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.