أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من اليوم (الأربعاء)، استقالة رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا.

وقال كيتا، في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، «إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان».

وأضاف رئيس مالي، «لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة».

يأتي هذا بعدما أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، إنه سيذيع أول بيان للمتمردين العسكريين. وانقطع البث عن التلفزيون الحكومي في مالي، قبل أن يعود ثانية، في بداية المساء ببرامج مسجلة.

وأدان البرلمان المالي، الانقلاب العسكري في البلاد والذي على أثره تم اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الحكومة، بوبو سيسي.



ودعا البرلمان المالي الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن. كما طالب بـ«الإفراج غير المشروط عن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي وجميع أعضاء الحكومة المالية المعتقلين والعودة السريعة إلى النظام الدستوري».



ووقع البيان من طرف النائب الأول لرئيسه هادي نيانكادو، حيث لايزال الانقلابيين يعتقلون رئيس البرلمان موسى تمبيني.



كما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب العسكري الذي حصل الثلاثاء في مالي، وقررت أغلاق الحدود الجوية والبرية مع مالي وتعليق عضويتها في المجموعة.