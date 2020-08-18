أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، مذكرة توقيف وجاهية اليوم (الثلاثاء)، في حق مدير استثمار المرفأ حسن قريطم بعد جلسة استجواب دامت قرابة 4 ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم.

وأرجأ القاضي صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق شفيق مرعي بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية، على أن يستأنف تحقيقاته الاستنطاقية غدا (الأربعاء) مع باقي الموقوفين وعددهم 21.

وكان صوان، استجوب أمس (الاثنين) على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في حضور وكيل الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.