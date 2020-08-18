احتل زعيم «إخوان» تونس راشد الغنوشي، المرتبة الأولى في قائمة أسوأ السياسيين وأكثر شخصية لا يثق فيها التونسيون، ولا يريدون أن تلعب أي دور سياسي في البلاد.

واختار 67% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» المتخصصة بالتعاون مع «صحيفة المغرب»، ونشرت نتائجه اليوم (الثلاثاء)، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة كأكثر شخصية سياسية في البلاد لا يثقون فيها.

وأكد 74% من المستجوبين أنهم لا يريدون أن يلعب الغنوشي دورا مهما في مستقبل البلاد، وفقا للاستطلاع الذي جرى هذا الشهر.

يذكر أن هذه المرة الخامسة على التوالي التي يحوز فيها الغنوشي على مرتبة الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين والتي يجب ألا تلعب أي دور مهمّ في تونس، ما يعكس عدم الرضى الشعبي على أدائه ونشاطاته الداخلية وتحركاته وعلاقاته الخارجية، ووجود مخاوف على المجتمع من مشروع الإسلام السياسي الذي يحمله ويسعى لتنفيذه.

في المقابل، تصدّر الرئيس قيس سعيّد مؤشر الثقة لدى التونسيين بنسبة 54%، تلاه وزير الصحة السابق عبداللطيف المكّي بنسبة 43%، بينما تدحرج رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ من المركز الثالث إلى الثامن، بسبب تهم الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه ودفعته إلى الاستقالة من منصبه.