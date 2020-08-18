أكدت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات هند مانع العتيبة، في تصريح إلى «عكاظ»، عقب الإعلان عن التوصل إلى معاهدة سلام مع إسرائيل، أن ما حصل هو منطلق نقلة نوعية جيواستراتيجية في المنطقة.

واعتبرت العتيبة أن قطيعة السنوات الماضية لم تحقق طموحات وتطلعات الشعوب العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، فالشباب العربي لديهم قدرات هائلة وإمكانات كبيرة، ويرغبون في العمل المشترك للنهوض بالمنطقة.

وأشارت العتيبة إلى أن من الضروري المضي قدماً عبر وسائل دبلوماسية وسياسية لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة، حيث إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل هي بمثابة فرصة لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة والمجتمع الدولي للبناء على هذا الإنجاز التاريخي لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشادت العتيبة بردود الفعل الإيجابية على هذا الحدث التاريخي، كما أكدت أن قرار مباشرة العلاقات الثنائية مع أي دولة هو حق سيادي اتخذته دولة الإمارات، وفقاً لما ترتئيه مصالحها الوطنية، وسعياً لضمان أكبر فائدة للمنطقة وشعوبها.

وختمت العتيبة بالقول إن العلاقات مع إسرائيل ستساهم في تطوير قطاعات متنوعة في الدولة وتدعم اقتصاد المنطقة، منوهة إلى أن قطاع الصحة قد شهد مؤخرا تعاونا بين شركات إماراتية وإسرائيلية لتطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفايروس كورونا المستجد.