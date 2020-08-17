استجوبت الشرطة الموريتانية (الإثنين)، الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبدالعزيز، للتحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق بعدة ملفات، أبرزها إهداء جزيرة لرئيس وزراء قطر السابق.

وبحسب «العربية»، تستجوب الشرطة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز على خلفية اتهامه من طرف البرلمان بالفساد والتفريط في جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وأظهرت وثائق مسربة منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة على ضفاف المحيط الأطلسي شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأوضحت «العربية» أن الوثائق المسربة من بينها رسائل سرية بعثها سفير قطر السابق في موريتانيا محمد بن كردي طالب المري إلى وزير الخارجية القطري ومسؤول الشؤون الخاصة في ديوان الأمير.

وأكدت أن هناك توقعات على نطاق واسع بأن يتم سجن ولد عبد العزيز على خلفية الاتهامات الموجهة ضده.