أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، «مذكرة لبنان والحياد الناشط». وقال في مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين)، إن المكون الأول في المذكرة هو عدم دخول لبنان في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية وامتناع أي دولة عن التدخل في شؤونه.وأضاف الراعي: أصبحنا في دوامة الحروب المستمرة والمخرج الوحيد للبنان هو الحياد، داعياً الأسرة العربية والدولية إلى أن تتفهم الأسباب الموجبة التي تدفع غالبية اللبنانيين إلى اعتماد نظام الحياد الناشط. واعتبر أن الخطيئة الأصلية كانت في اتفاق القاهرة الذي أعطى للاجئين الفلسطينيين الحق في القيام بعمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من لبنان وهنا «فلتت المسبحة» على حد قوله.