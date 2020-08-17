اتهمت وكالة الاستخبارات الأمريكية، النظام الإيراني بتقديم مكافآت لمقاتلي حركة طالبان لاستهداف الجنود الأمريكيين وقوات التحالف في أفغانستان.وحددت الوكالة في تقرير لها، مدفوعات مرتبطة بـ6 هجمات نفذتها الحركة العام الماضي وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية في ديسمبر، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» اليوم (الإثنين).وكشف التقرير أنه تم دفع المكافآت من حكومة إيران لشبكة حقاني، وهي جماعة إرهابية يقودها ثاني أعلى زعيم في حركة طالبان لدعم هجومهم على قاعدة باغرام الجوية في 11 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل 2 من المدنيين، وإصابة أكثر من 70 آخرين، من بينهم 4 موظفين أمريكيين، وفقًا لوثيقة إحاطة للبنتاغون استعرضتها شبكة CNN.ولفت إلى أن الهجوم على باغرام، الذي يعتبر أبرز منشأة عسكرية أمريكية في أفغانستان، كان متطورًا للغاية وأثار قلق المسؤولين العاملين في الشؤون الأفغانية لأنه سلط الضوء على نقاط ضعف بعض المجمعات الأمريكية، وفقًا لمصدر مشارك في جهود السلام التي تبذلها طالبان.وكشفت وثيقة إحاطة البنتاغون استخدام عبوات ناسفة مفخخة عبر سيارة انتحارية في الهجوم. واشتبك نحو 10 من مقاتلي طالبان في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن المحلية بعيد الانفجار المذكور في حينه، لكنهم لقوا حتفهم في نهاية المطاف عبر غارات جوية أمريكية.وقال المتحدث باسم البنتاغون الرائد روب لودويك لشبكة CNN إن «وزارة الدفاع لا تكشف عن الجداول الزمنية أو المناقشات المتعلقة بالمداولات الداخلية والإيجازات الاستخباراتية»، مضيفاً «لقد طالبت الإدارة مرارًا وتكرارًا، علنًا وسرا، بأن تكف إيران عن السلوك الخبيث والمزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم».