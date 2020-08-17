بعد نحو أسبوعين على كارثة انفجار مرفأ بيروت، التي راح ضحيتها أكثر من 170 قتيلا وآلاف المصابين، أصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوان اليوم (الإثنين)، مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر، إثر استجواب دام أكثر من 4 ساعات.واستجوب المحقق العدلي في قضية المرفأ على مدى 4 ساعات ونصف، المدير العام للجمارك بحضور وكيل الدفاع عنه، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وتفقد صوان ميناء بيروت وموقع التفجير لمعاينة الأضرار الناجمة عنه، على أن يعود إلى مكتبه للتحقيق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ويتخذ القرار المناسب بحقه في ضوء الاستجواب.يأتي هذا في وقت لا تزال البلاد الغارقة في الحزن تشيع الضحايا الذين سقطوا جراء تلك الكارثة، بينما تتواصل أعمال رفع الركام من محيط الميناء الذي دمر بشكل شبه كامل.