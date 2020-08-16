اتخذت بغداد جملة من القرارات للرد على الاعتداءات التركية المتكررة على أراضي وسيادة العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بغداد اتخذت عدداً من القرارات، منها إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين الأتراك في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع زيارات المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتها زيارة وزير الدفاع التركي التي كان مقررا القيام بها.

وأوضح الصحاف أن الخطاب السياسي والدبلوماسي هما السبيلان الممكنان لخفض التصعيد بين البلدين والاتفاق على رؤية من شأنها الوصول إلى حلول مشتركة.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي في بغداد مرتين متتاليتين، وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة، على خلفية الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، وطالبت الحكومة التركية بالكف عنها.