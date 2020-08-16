دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم (الأحد)، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من الطبقة السياسية الحاكمة، بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت البلاد إلى أتون الاضطرابات.وحذر الراعي في العظة الأسبوعية، من أن لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار. ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات في ما بينها على حساب آلام الشعب اللبناني.وقدمت الحكومة اللبنانية استقالتها وسط احتجاجات غاضبة بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأسفر عن مقتل أكثر من 172 شخصاً وإصابة ستة آلاف وجعل 300 ألف شخص بلا مأوى ودمر مناطق في المدينة مما فاقم أزمة مالية شديدة في البلاد.ويحظى الراعي بنفوذ في لبنان بصفته بطريرك الموارنة حيث يجري اختيار رئيس الجمهورية من أبناء الطائفة المارونية بموجب نظام تقاسم السلطة في البلاد.