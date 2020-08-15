واصل رئيس الوزراء اليمني المكلف الدكتور معين عبدالملك، عقد اجتماعات مكثفة مع المكونات السياسية ضمن المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أولويات مهامها على ضوء التحديات الماثلة، وأهمية حشد الجهود لدعمها وإسنادها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها على الوجه الأمثل.

والتقى الدكتور معين عبدالملك اليوم (السبت) قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وناقش معهم الأطر المحددة للمضي في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة والإسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود.

وأشار رئيس الوزراء المكلف خلال اللقاء، إلى أن الهدف والاجتماع أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد، وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة، معربا عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي والحرص الذي تبديه المكونات السياسية تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، وإدراكها الكامل للتحديات القائمة وأهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوزها.

ولفت الدكتور معين عبدالملك إلى التنسيق الكامل مع الرئيس عبدربه منصور هادي في متابعة جميع الجهود للإيفاء بالالتزامات المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفق المدة الزمنية المحددة، منوها بدعم ورعاية المملكة العربية السعودية لهذه الجهود.

بدورهم، باركت قيادات المؤتمر الشعبي العام للدكتور معين عبدالملك الثقة التي نالها وإعادة تكليفه من الرئيس عبدربه منصور هادي لقيادة الحكومة الجديدة، وثقتهم في قدرته بقيادتها وتحقيق التطلعات المعقودة عليها، لافتين إلى الحرص على أن يكون أعضاء الحكومة الجديدة من ذوي الاختصاص والخبرات والكفاءة حتى تستطيع القيام بدورها في هذا المنعطف الحرج من تاريخ اليمن.

كما وجهت القيادات خلال اللقاء، الشكر للرئيس عبدربه منصور هادي، وللمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم الكبير وحرصهم على اليمن واليمنيين.