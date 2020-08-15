تطارد التفجيرات مرتزقة النظام التركي في سورية، إذ قتل شخص وجرح آخرون اليوم (السبت) في انفجار دراجة نارية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي والتي تسيطر عليه أنقرة ومرتزقتها.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار الذي وقع أمام أحد الأفران في المدينة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص جراح بعضهم خطرة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار الذي هز جرابلس ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت في المدينة ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين.

وفي مدينة الباب، قال المرصد إن انفجاراً عنيفاً بمناطق درع الفرات في مدينة الباب التابعة لريف حلب الشمالي الشرقي دوى أمس. وأكد أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مسجد الإحسان أثناء مرور سيارة تقل ضابطاً برتبة ملازم يعمل لصالح الشرطة الحرة الموالية لأنقرة في مدينة الباب، ما تسبب بمقتله، وإصابة شخص آخر كان برفقته.

من جهة أخرى، ذكر المرصد أن مجموعة عسكرية تابعة لقوات لواء القدس الفلسطيني الموالية للأسد وقعت أمس في كمين لخلايا «داعش» في بادية دير الزور ما أدى إلى مقتل 3 من الجنود وجرح 6 آخرين.

ولفت إلى أن الكمين وقع في منطقة الخور ببادية الميادين في ريف دير الزور الشرق.

وقال إن الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من 2019، وحتى اليوم بلغت 644 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس، و140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لـ«داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

ووثق المرصد مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة ومواطنة في هجمات التنظيم، فيما قتل 273 من أفراد وأعضاء التنظيم خلال الفترة ذاتها.