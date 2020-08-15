أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن السلام قرار فلسطيني إسرائيلي بامتياز، مشدداً على أن مبادرة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أتاحت المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وإبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه في تويتر أمس (الجمعة): «ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، خاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضي الفلسطينية على فرص حل الدولتين. قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها. القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق».

وأضاف قرقاش: «بينما يبقى قرار السلام فلسطينياً إسرائيلياً بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات».

ولفت إلى أن قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية إستراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل. قرار شجاع من قائد استثنائي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراض فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون 3 أسابيع من قبل كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان ترمب، ومحمد بن زايد، ونتنياهو، اتفقوا في اتصال هاتفي جرى، (الخميس)، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».