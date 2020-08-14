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أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا اليوم (الجمعة) تحطم طائرة مسيرة أمريكية شمال النيجر.وقالت القيادة الأمريكية:فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني وليس بسبب عمل عدائيوهذه ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام بعد سقوط طائرتين خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين في منطقة أغاديز أيضاً، وأرجع الجيش الأمريكي وقتها السبب إلى عطل تقني.