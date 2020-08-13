أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها اليوم (الخميس)، الاستهداف الممنهج لمليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرة بدون طيار «مفخخة» تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخيين باليستيين.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تأييده للإجراءات التي تتخذها قيادة القوات المشتركة للتحالف للتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام على أن استمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويعيق الوصول إلى الحل السياسي الشامل في اليمن.