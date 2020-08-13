بدأ وكيل الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل، زيارته إلى لبنان اليوم (الخميس)، بلقاء المتطوعين والناشطين اللبنانيين في شارع الجميزة ببيروت، مستطلعاً إياهم عن طبيعة عملهم وحاجاتهم، فردوا بأنهم يقومون بعمل الحكومة، فأثنى على عملهم وقال: لذلك انا هنا للقائكم.

وكشف مشاركة مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي في التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وقال: سأجتمع مع المسؤولين وأطلب منهم إجراء الإصلاحات.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن زيارة هيل تهدف «للتأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية»، حسب ما أكدته الإدارة الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن هيل «سيؤكد في بيروت دعمنا لتشكيل حكومة تمثل اللبنانيين»، مؤكدةً دعمها «لحكومة إصلاحية تلبي مطالب وتطلعات الشعب اللبناني».

وشددت الخارجية الأمريكية على أن «هناك ضرورة لإنهاء الفساد في لبنان»، كما اعتبرت أن «لابد من سيطرة كاملة للدولة اللبنانية على مؤسساتها».

وأضافت أن ثالث أكبر مسؤول في الخارجية الأمريكية سيعقد اجتماعات مع قادة سياسيين وجماعات من الشباب والمجتمع المدني.

يذكر أن زيارة هيل تستمر حتى يوم السبت على أن يلتقي صباح غد (الجمعة) الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، يليها لقاء الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وعدد من رؤساء الأحزاب والكتل النيابية.