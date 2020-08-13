أعلنت القوات الجوية الأمريكية، هبوط مروحية تابعة لها اضطرارياً في ولاية فيرجينيا بعد تعرضها لإطلاق نار باتجاهها، ما أدى إلى إصابة أحد الطيارين اللذين كانا على متنها.

وقالت في بيان (الخميس): إن الطائرة من طراز «UH-1N»، كانت تحلق على بعد 10 أميال شمال غرب مدينة ماناساس بولاية فيرجينيا، في مهمة تدريب روتينية على ارتفاع 1000 قدم عندما وقع الحادث.

وأشارت النتائج الأولية بحسب البيان إلى أن المروحية أصيبت برصاصة أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وإلحاق أضرار بالطائرة.

وأوضح البيان أن الطائرة هبطت بسلام في مطار ماناساس الإقليمي غربي واشنطن العاصمة، فيما تم نقل الطيارين إلى المستشفى.