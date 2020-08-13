أعلنت القيادة الأمريكية المركزية، الأربعاء، إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية نفذت عملية عسكرية في المياه الدولية وصعدت على متن سفينة تحمل اسم «ويلا».

ونشر موقع القيادة عبر موقع «تويتر»، فيديو يُظهِر عملية الاستيلاء وتظهر طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة، كما يُظهِر أشخاصاً ينفذون عملية إنزال على ظهرها.

كما كتب «إن قوات إيرانية برفقة سفينتين ومروحية ايرانية طراز» «Sea King» (سي كينغ) قامت اليوم بالاستيلاء والصعود على متن سفينة تحمل اسم «ويلا» (Wila) في المياه الدولية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من طهران حتى اللحظة عن العملية.