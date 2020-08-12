يصر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم على إحراج نفسه في كل مرة يحاول فيها القفز للأمام في تويتر ومجاراة صوت الشارع بثوب «الشيطان» وشخصية «الناصح الأمين»، إلا أنه يتناسى على الدوام مؤامراته وفساده وسرقاته التي لا تغيب عن أذهان الجميع. وفي آخر مغامرات ابن جاسم غير المحسوبة، أراد أن يتقمص ثوباً لا يجيده وعلماً لا يفقه فيه وفناً لم يكن يوماً يعرف إدارته، إذ قرر تقديم نصائح للمملكة الكيان الأكبر في المنطقة، بيد أن زيف حمد بن جاسم سرعان ما انفضح وانقلب عليه وسط ردود فعل استرجعت تاريخه الإجرامي المعروف عنه بهندسة المؤامرات والفوضى في المنطقة.

وفي إشارة غير مباشرة للشخصية القطرية، وصف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، تغريدات مسؤول خليجي سابق لم يذكر اسمه أنها «آخر مسخرة». وكتب علاء مبارك عبر حسابه في تويتر: «تغريدات آخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين، ويقول إن تغريداته هي ليست خوفاً على المملكة العربية السعودية فقط، ولكن على المنطقة كلها..»

وأضاف علاء مبارك: «والمضحك أنه يقول إن كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لأن البعض قد يقول إنه ربما يتحدث بشماتة وهذا ليس من طبعه !لا والله».

وأرفق مع التغريدة مقطع فيديو من مسرحية مثل فيها عدد من أعلام الفن والسينما في مصر يتقدمهم الممثل عادل إمام.