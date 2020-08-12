شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على أن التغيير لن يكون إلا عبر تغيير السلطة الحاكمة، وقال بعد انتهاء اجتماع تكتل الجمهورية القوية في معراب اليوم (الأربعاء)، إن الثورة الشعبية لا توجد في لبنان لأنها ستودي إلى حرب أهلية.

واعتبر أن الحل يكمن في التخلص من الأكثرية النيابية عبر جمع العدد الأكبر من الاستقالات لإسقاط مجلس النواب، مضيفا أن أي استقالات لا تؤدي لإسقاط البرلمان تكون جهداً ضائعاً.

وأضاف جعجع «يسألون لماذا لم نستقل، استقلنا عشرات المرات في الماضي، لكن في الوقت الحالي الهدف إسقاط المجلس النيابي للذهاب لانتخابات نيابية جديدة وتكوين سلطة جديدة، وتفكير البعض في عزّ الأزمة التي نمر بها هو إزاحة القوات، وأتحدث هنا تحديداً عن المناطق المنكوبة الموجودة فيها القوات اللبنانية».

وتابع «استقالتنا في جيوبنا ولنفترض أننا استقلنا الآن، هناك مجموعة مصالح كبيرة في البرلمان، وستتوقف الأمور عند استقالة 25 نائباً وسيدعو وزير الداخلية لانتخابات فرعية، وعندها يفوز نواب بـ200 أو 300 صوت، وبـ95 نائباً يصبح لديهم إمكانية تعديل الدستور أوانتخاب رئيس جمهورية من الدورة الأولى، لكن نحن كم مرة استقلنا؟ حُلّ حزب القوات بسبب الاستقالات، اعتقلت 11 عاماً بسبب الاستقالات».

وأعلن: «باشرنا الاتصالات لجمع الاستقالات وتواصلنا مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وفي اجتماع معراب كنا على قاب قوسين من الاستقالة حتى دخلنا في تفاصيل إعلان الاستقالة ولهذا قلت إنني قد أحمل أخباراً سعيدة في الساعات المقبلة، وفي موضوع تشكيل الحكومة الجديدة هناك ضغط دولي هائل لم ألمس مثله من قبل».

ولفت إلى أن «هدفنا الأساسي سيظلّ التخلص من هذه السلطة وإسقاط المجلس النيابي ومن هذا المنطلق أعيد النداء للمشاركة في الاستقالة من المجلس النيابي وإذا لم يرد أي من تيار المستقبل أو الحزب التقدمي الاشتراكي من اليوم للغد، أتمنى على كل من استقال من البرلمان استرداد استقالاته قبل جلسة الغد».

وأضاف: «بعد استقالة الحكومة تريث كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي في تقديم الاستقالة من المجلس النيابي وبقيت القوات وحدها كالعادة، وتواصلت مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من أجل أن يعدلوا عن استقالاتهم قبل طرحها في المجلس، لأنه بإمكاننا التأثير من داخل البرلمان في هذه المرحلة».

وعن إمكانية تسميته سعد الحريري لرئاسة الحكومة، قال جعجع: «نحن مع حكومة جديدة تماماً ومستقلة تماماً وحيادية تماماً، والمستقل لا يعني أنه لا يملك آراء لكن ألا يكون مرتبطاً بأحد وصار بدنا أفلاطون تيخلصنا».

وختم بقوله «لم أذكر رؤساء الحكومات السابقين لأنني لم أعلم إلا بوصول المذكرة إلى قصر بعبدا، وكل السلطة متهمة وعلى كل المستويات ولهذا نحن نطالب بلجنة تحقيق دولية، وإذا لم يتحقق هذا المطلب سنتوجه نحو تقديم عريضة للمطالبة بتحقيق دولي وتقصير ولاية مجلس النواب».