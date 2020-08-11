استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات.وأكد الحجرف، اليوم (الثلاثاء)، للسفير التركي في السعودية أردوغان كوك، أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون، مشدداً على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن القومي العربي ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.وأشار إلى حرص المجلس على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.