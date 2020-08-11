أدى اليوم (الثلاثاء)، أحمد حامد لملس، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمناسبة تعيينه محافظا لعدن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، شدد الرئيس هادي عقب أداء اليمين الدستورية، على مضاعفة الجهود في هذه المرحلة المهمة لخدمة حاضر عدن ومستقبلها، وبذل مزيد الجهود لانتشال المحافظة من وضعها الحالي، وتفعيل مستوى الخدمات ووقف الاختلالات واستتباب الأمن، وتطبيع الأوضاع بصورة عامة، والحفاظ على المصالح العامة لخدمة أبناء عدن واليمن بشكل عام.

كما شدد الرئيس اليمني على أهمية الاهتمام بأبناء عدن وعودة الحياة المدنية التي اتسمت وعرفت بها عدن على الدوام.

من جانبه، عبر محافظ عدن عن سروره بهذه الثقة التي منحت له، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة وبلاده بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من أبناء المحافظة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس اليمني ستكون من أولويات مهماته في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة.