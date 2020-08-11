وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا، شرع المصريون اليوم (الثلاثاء)، في عمليات التصويت بالجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ على مدى يومين، ويحق لنحو 63 مليون ناخب في 14 ألف لجنة فرعية التصويت في كل المحافظات.

وتجري عمليات التصويت تحت إشراف نحو 17 ألف قاضٍ بمعاونة 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي وسيتم تعيين 100 نائب آخربن بقرار من رئيس الجمهورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن بطاقات الاقتراع تحتوي على علامات مائية وحرارية لمنع التلاعب فيها، وتم اتخاذ وسائل التأمين كافة لنقلها إلى المحاكم الابتدائية بالمحافظات كافة، وتسليمها إلى لجان متابعة سير عملية الانتخابات.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن المحافظات أنهت الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة.