زار مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا اليوم (الثلاثاء)، الخيمة التابعة للوكالة قبالة مرفأ بيروت، وقام بجولة تفقدية في شوارع الأشرفية بيروت المتضررة.

وأعلن بارسا من أحد شوارع بيروت المنكوبة أنه لن يلتقي أي مسؤول لبنانيّ، مؤكداً أن هناك مساعدات على الطريق لكنها لن تمر عبر الحكومة بل ستذهب إلى الشعب مباشرة عبر شركاء.

وقال: «الـUSAID تساعد في لبنان منذ زمن طويل وستستمر بذلك لفترة طويلة، ونحن هنا لنقيّم الحاجات».

كما جالت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، في منطقة الأشرفية مار مخايل لمعاينة المنطقة والاطلاع على الأضرار.