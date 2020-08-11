كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم (الثلاثاء) عرضه مقترحاً على السفير الأمريكي بجعل سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة القادمة، موضحاً أن المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقراً للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة رافضاً وجود تركيا في أي معادلة سياسية.

وأكد في مقابلة خاصة مع قناتي «العربية» و«الحدث»، أنه ناقش مع المسؤول الأمريكي قضية النفط، معرباً عن تحفظه على وجود المليشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى أن يكون لها أي دخل بملف النفط.

وقال «لا نقبل أن تذهب إيرادات النفط إلى المليشيات المسلحة والمرتزقة لدفع رواتبهم»، مطالباً بأن يكون هناك حساب مصرفي خاص بإيرادات النفط. دخل النفط سيجمد ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة.