أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ستوفر جسرا جويا للمساعدات الإغاثية والإنسانية وجسرا بحريا لإعادة الإعمار في لبنان.

وقال شكري، عقب وصوله اليوم (الثلاثاء) إلى بيروت في زيارة رسمية، «لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة»، وفقا لـ«العربية.نت»، مشددا على أن مصر تكثّف الجهود في المجالات كافة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته.

وكان شكري قد التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وجرى خلال اللقاء التداول في مختلف التطورات الراهنة والتداعيات الناجمة عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.