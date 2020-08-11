توافق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا على رفع اجتماعات بحث قواعد ملء وتشعيل سد النهضة لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم.

وقالت مصادر مطلعة أن مصر شاركت في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وقد أعربت في بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت في 21 يوليو، وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري التي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشارت المصادر أن رفع الاجتماع جاء في إطار الطلب السوداني بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.

من جانبها، قالت وزراة الري السودانية في بيان: «استؤنفت بعد ظهر (الإثنين) المفاوضات الخاصة بملء تشغيل سد النهضة بدعوة من الاتحاد الأفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين»، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «طلب الوفد السوداني في بداية الجلسة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض».