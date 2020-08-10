أوصى النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات، برفع مواد خطيرة موجودة في معمل «الزوق الحراري» وتلفها بطرق علمية بعدما تم الكشف عليها، وهو ما يتناقض مع ما صرح به وزير الطاقة ريمون غجر من أن «الأمونيوم الموجود في معمل الزوق لا ينفجر ولا يحترق، وهو بنسبة قليلة جداً ووجوده طبيعي لصناعة الكهرباء وهي ضمن إطار تخفيف الانبعاثات حفاظاً على صحّة الناس والبيئة، مؤكدا أنه لا يشكل خطراً، ولا داع للهلع».وتحوي المضبوطات على حوالى 3974 كيلوغراما من المواد الخطرة. أما تلفها فيمكن أن يتم بطريقة علمية عبر الطمر أو في مجاري المياه أو بإحراقها داخل أفران خاصة مجهزة بفلترات أو التواصل مع الشركة المصنعة لها للتخلص منها.