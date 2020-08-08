كشف الصحفي الفرنسي تييري ميسان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بشن هجوم على مخزن أسلحة تابع لحزب الله في مرفأ بيروت بسلاح جديد تم اختباره لمدة سبعة أشهر في سورية.

وقال في تقرير نشره موقع «شبكة فولتير» تحت عنوان «إسرائيل تدمر شرق بيروت بسلاح جديد» اليوم (السبت)، إنه من غير المعروف ما إذا كان شريك نتنياهو في السلطة بيني غانتس، قد وافق على ذلك أم لا.

وذكر التقرير: «نُفِّذت الغارة في 4 آب 2020، في المكان المحدد الذي حدده بنيامين نتنياهو خلال خطابه أمام الأمم المتحدة في 27 أيلول 2018»، مدّعياً أن حزب الله أخلى أسلحته من هذا المستودع مباشرة بعد خطاب نتنياهو.

ولفت الكاتب إلى أنه «من غير المعروف ما هو السلاح المستخدم في تفجير المرفأ. ومع ذلك فقد تم اختباره بالفعل في سورية منذ كانون الثاني 2020»، إلا أنه يبدو «صاروخا برأسه مكوّن نووي تكتيكي يتسبب في قطر دخان يتميز بالأسلحة النووية، ومن الواضح أن هذه ليست قنبلة ذرية بالمعنى الإستراتيجي».

وبحسب التقرير، فقد تم اختبار هذا السلاح في سورية على سهل ريفي، ثم في الخليج على المياه ضد السفن العسكرية الإيرانية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه في بيئة حضرية".

وأضاف أن إسرائيل قامت على الفور بتفعيل شبكاتها في وسائل الإعلام الدولية للتستر على جريمتها وإعطاء مصداقية لفكرة انفجار عرضي لمخزون الأسمدة، لكن قطر الدخان الذي تمت ملاحظته في بيروت لا علاقة له بما يمكن أن يكون سببه انفجار متفجر تقليدي.