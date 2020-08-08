جدد النظام التركي انتهاكه الأراضي العراقية، وقصفت مروحياته قرية على الحدود. وأفاد مدير ناحية باتيفا زيرفان حسين، بأن اشتباكات وقعت صباح اليوم (السبت) في محيط قرية بانكي القريبة من المناطق الحدودية مع تركيا، وأدت إلى حرق مراعٍ ومزارع في 3 قرى كردية، بعدما استهدفت طائرات تركية سيارة مدنية قرب قرية شمالي ناحية دركاري.

وأضاف أن شخصين مدنيين كانا يستقلان السيارة تمكنا من الفرار، بعد أن أخطأ القصف الهدف بصورة مباشرة.

وفي وقت سابق صباح اليوم أيضا، قصفت طائرات تركية قمة جبل لينك ضمن سلسلة جبل متين، المطل على ناحية ديرلوك بمحافظة دهوك دون معرفة حجم الخسائر.

يذكر أن أنقرة أطلقت في 15 يونيو الماضي عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يراوح بين 45 و50 كلم، وبعمق 15 إلى 30 كيومترا، ونفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير، إلا أن تركيا أعلنت أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي في حينه إن «أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني».

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية قال الشهر الماضي إن بلاده لديها خيارات للتعامل مع الاستفزازات التركية شمال البلاد.