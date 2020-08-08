أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، وفاة هيدويغ والتمانس مولييه، زوجة السفير الهولندي في لبنان، متأثرة بجراح أصيبت بها في انفجار مرفأ بيروت.

وقال الموقع الإلكتروني المشترك للوزارات الهولندية: ببالغ الحزن نبلغ عن وفاة هيدويغ والتمانز مولييه، يوم السبت 8 أغسطس متأثرة بجراحها جراء انفجار عنيف في بيروت في 4 أغسطس، نعلن عن تعاطفنا مع زوجها وأولادهما وأسرهما.

وأضاف الموقع على لسان وزارة الخارجية الهولندية: «هولندا ملتزمة تجاه العالم حتى في أصعب وأخطر الظروف، وعملت هيدويغ على ذلك سواء في عملها أو في حياتها. كانت محبوبة في مؤسستنا، ونفتقدها، وفاتها خسارة لوزارة الخارجية وبلدنا».

وتابع الموقع: «كانت هيدويغ وزوجها جان والتمانس معا لمدة 38 عاما، وعملا في مختلف المناصب في الخارج، وطورا حياتهما المهنية في الشؤون الخارجية، وعادا إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد إجازتهما، وكانت هيدويغ تقف بجانب زوجها جان في غرفة المعيشة الخاصة بهما لحظة وقوع الانفجار».

وكشف الموقع أن هيدويغ والتمانز مولييه كانت قد بلغت أخيرا سن الـ55 عاماً، وعملت في قسم شؤون الموظفين في وزارة الخارجية وعملت بالتناوب من لاهاي وبيروت، وزوجها هو السفير الهولندي.