قررت قناة LBCI (المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال)، وشبكة «mtv» اعتبارا من اليوم (الجمعة)، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات السياسية.

وجاء في بيان محطة LBCI: «لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل.. لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله، لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه.. لأنه بعد 4 آب المطلوب «فعل وليس حكي»، إنجازات وليست خطابات، أعمال وليست أقوالا. لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم: تغيّروا لنغيّر، دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم.. ولا تُلهوا الناس في الحكي. ونقول للناس ختاما: فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر.. هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم.. الأولوية لهنَّ وليست لكم».

وقد سبق قرار المحطة، مناشدات أطلقها ناشطون لبنانيون من أجل مقاطعة خطاب حسن نصرالله، معتبرين ألا صفة شرعية له، وأنه رئيس حزب مسلح خارج عن سيطرة الدولة الشرعية. وأطلقوا هاشتاغ «#لن_نسمعك_بعد_الآن».