حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من استمرار زعزعة استقرار لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت.

وقال في تصريحات لصحيفة «زاربروكر تسايتونغ» الألمانية نشرته اليوم (الجمعة): «نريد تقوية لبنان، لأن هذه الأزمة لا يجب استغلالها لفتح باب أمام نفوذ أجنبي هناك».

وأضاف أن هناك بالفعل في لبنان أطرافاً فاعلة غير حكومية ممولة من الخارج، مثل مليشيا حزب الله، التي يمكنها استغلال الفراغ الحالي.

وشدد الوزير الألماني على أن الكارثة تنطوي على مخاطر كبيرة لمزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان، منوّها إلى أنه من السديد التفكير حالياً في عقد مؤتمر مانحين دولي قريباً لصالح البلد المنكوب.

ولفت إلى أنه من غير الممكن لدولة التغلب على مثل هذه الكارثة بمفردها. وطالب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بدراسة كيفية تقديم المزيد من المساعدات بتوفير الغذاء، وأماكن الإيواء، وإعادة بناء الميناء والمدينة.