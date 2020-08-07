شدد وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، على أن «السعودية الدولة الأساس في المنطقة»، مقدما الشكر للمملكة على المساعدات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساعدة بلاده، عقب انفجار مرفأ بيروت.

وقال فهمي في تصريح إلى «العربية» اليوم (الجمعة)، إن «اللبنانيين لم يفاجأوا بهذا الدعم، فالسعودية ساهمت في بناء لبنان الجديد»، وأكد أن «السعودية لم تنس لبنان منذ 60 عاماً. ونحن نعلم أن المملكة لن تترك لبنان وحيداً».

ولفت إلى أن بلاده تحتاج إلى إعادة البناء والمساعدات، وإلى التفاهمات السياسية التي قال إنها الأهم.

وأوضح أن «التحقيقات في انفجار بيروت مستمرة».

يذكر أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمساعدة الشعب اللبناني، وصلت إلى بيروت، اليوم (الجمعة)، أول طائرتين سعوديتين تحملان مساعدات إنسانية للشعب اللبناني.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد باشر صباح اليوم تسيير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، وانطلقت طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي، تحملان أكثر من 120 طناً من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية، فضلاً عن الخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، تمهيداً لنقلها للمتضررين في العاصمة بيروت.