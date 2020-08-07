حمل بهاء الحريري، النجل الأكبر لرئيس الوزراء اللبناني السابق ​رفيق الحريري،​ «حزب الله» مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

وقال «من الواضح تماماً أن ​حزب الله​ هو المسؤول عن ​الميناء​ والمستودع، وكل شخص في المدينة يعرف أنه يسيطر على مرفأ و​مطار بيروت،​ وأنه من غير المعقول أن السلطات لا تعرف أن نترات الأمونيوم القاتلة مخزنة في مستودع هناك».

وقال الحريري في حديث لصحيفة «ديلي ميل» أمس (الخميس): إن «السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف سمح لهذه المادة القابلة للاشتعال ولمدة 6 سنوات أن تبقى في قلب هذه المدينة التي يسكنها مليونا شخص. من الواضح تماماً أن حزب الله هو المسؤول عن الميناء والمستودع حيث تم تخزين نترات الأمونيوم».

وأضاف: «لا شيء يدخل ويخرج من الميناء أو ​المطار​ من دون علمه، لا شيء، وقد كان قرارهم بوضعها في وسط مدينة يسكنها مليونا شخص كارثة مطلقة، فأصبح الآن لدينا مدينة مركزية مدمرة». وقال: «لا أستطيع التكهن بالأحداث الدقيقة التي وقعت بالميناء في ذلك اليوم بالتحديد، لكن حزب الله منظمة إرهابية معروفة وأعتقد أنهم كلما ألحقوا المزيد من الدمار كان ذلك أفضل حالاً لهم».

وأكد أن علاقة حزب الله التكافلية مع ​الحكومة​ تمنحهم الثقة الكاملة لفعل ما يريدون، فلا يمكنك أن تثق في الحكومة أو حزب الله لإجراء ​تحقيق​ سليم، لذا نحن بحاجة إلى تحقيق دولي عاجل في هذه المأساة، كما أن هناك علاقة مفلسة بين هذين بحيث يجب عليهما التنحي. وقال إن «التاريخ أثبت أن أمراء الحرب لا يبنون بلداً، بل يسيئون معاملته ويستبيحون حرمته. نحن بحاجة إلى تحويل لبنان من دولة إلى أمة».