وصف عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، الرئيس التركي رجب أردوغان بأنه ممثل الديكتاتورية الأول في العالم، بسياساته القمعية وتكميم الأفواه وإخضاعه للإعلام والقضاء وتوجيههما لتحقيق مآربه في الداخل والخارج، محذراً من سوء المعاملة والاعتداء على السجناء وتعنيفهم، ومنع المقابلات مع ذويهم، وعدم إيصال الأدوية إلى المرضى المسجونين، والانتهاكات ضد السجناء.

وكشف أبو سعدة في تصريح إلى «عكاظ»، أن الأسلحة التى أرسلتها تركيا إلى ليبيا اشترتها أنقرة بأموال الدوحة، لتأكيد مساندة قوات حكومة الوفاق الليبية «الإخوانية» بالمال والسلاح، موضحاً أن قطر وتركيا تلعبان دوراً كبيراً فى الدول التي تعاني من الفوضى خصوصاً ليبيا التي ما زالت تعاني من الدعم المستمر من قبل تميم وأردوغان للمقاتلين في طرابلس.

وأفاد بأن أردوغان وصل به الأمر إلى استخدام الدين في عملياته الإرهابية، باعتبار أنه السلطان العثماني القادم لإنقاذ البشرية، شأنه في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ولفت أبو سعدة إلى إقرار حزب العدالة الحاكم، قانون يفتت نقابة المحامين وتحويلها من نقابة موحدة قوية لها تأثير كبير إلى نقابة مفتتة، خصوصاً أنها نقابة قوية لديها موقف نقدي لسياسات أردوغان وتشكل جبهة قوية داخل البلاد.