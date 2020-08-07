رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، بالاتفاقية التي وقعت بين اليونان ومصر لترسيم الحدود البحرية. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر اليوم (الجمعة)، إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب.

وأضاف أن النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين تركيا والوفاق الليبية في نوفمبر الماضي، والذي أثار انتقادات أوروبية وعربية لمخالفته المعاهدات الدولية.

وأعلنت مصر واليونان أمس (الخميس) توقيع اتفاق بحري، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الاتفاق يشمل تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز. وأضاف أنه «يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصاً احتياطات النفط والغاز الواعدة».

وأفاد دبلوماسيون يونانيون، بأن الاتفاق أبطل فعليا الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس، الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي مع رئيس الوفاق فايز السراج، وأثار انتقادات أوروبية جمة، لمخالفته المعاهدات الدولية.