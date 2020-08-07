أكد الخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ«عكاظ»، أن الخلايا الإرهابية المدربة على أيدي النظام الإيراني والمدفوع أجرها من دولة مارقة صغيرة ستنهزم وتتعرى أمام المجتمع الدولي.

وأضاف: «الهلال الإرهابي من طهران إلى العراق مروراً بالشام ولبنان يلفظ أنفاسه الأخيرة، ونحن في الخليج العربي نعلم أن الإرهاب مُصدَّر إلينا، كما نعلم مصادر تمويله والغطاء الذي تعمل من تحته آلات الإرهاب».

جاء ذلك تعقيباً على إعلان وزارة الداخلية البحرينية اليوم (الخميس) إحباط عمليتي تهريب لمواد متفجرة من إيران إلى البحرين، وضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات، إذ أكدت إفادات الأشخاص المقبوض عليهم وقوف ما يسمى بـ «حزب الله» الإرهابي وراء هذه العمليات.

وقال الحمادي: «بفضل الله ثم بجهود الأجهزة الأمنية البحرينية اكتُشفت المؤامرات الإرهابية المتتالية وتحطمت أمام إرادة الشعب البحريني الرافض للإرهاب والخونة وعملاء إيران».

وأشار إلى أن كشف هذه المؤامرات جاء بعد متابعة أمنية حثيثة ودقيقة وتعاون مع الأشقاء الذين يشكلون الدرع الواقي، مشدداً على أن النظام الإيراني يتفجر حقداً لكي ينال من البحرين.

واختتم الحمادي حديثه متسائلاً: «كيف يعيش المنبوذ بيننا وهو يعلم سبب مقاطعته ولا يعترف بالذنب والخطأ، ودون أن يندم ويعود للصواب ويصلح نظامه الذي أضاع شعبه، ويريد الشر للشرفاء في دول الخليج العربي».