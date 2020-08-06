تمكنت فرق الإنقاذ أمس (الأربعاء) من انتشال الشاب اللبناني أمين الزاهد، بعد العثور عليه فاقدا الوعي وعائما في عرض البحر، عقب أن قذف به انفجار مرفأ بيروت إلى وسط البحر، وتم نقله إلى المستشفى حيث لا يزال في حالة حرجة، بينما كان أهله يبحثون عنه ونشروا صورا له بعد فقدان الاتصال به بعد الانفجار.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أمين زاهد في مركب إنقاذ صغير بعد انتشاله من البحر وبقائه حيا وهو مصاب بعد عشرات الساعات من الانفجار، في حالة تعتبر من النادر حصولها في مثل تلك الظروف.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 137، فيما البحث لا يزال جارياً عن عشرات المفقودين.