أحيت اليابان اليوم ذكرى مرور 75 عاما على ضربها بقنبلتي هيروشيما في السادس من أغسطس من العام 1945 قبل أن تضرب بالقنبلة الثاني بعدها بثلاثة أيام في التاسع من أغسطس، ليتم بعدها إعلان اليابان الاستسلام لقوات الحلفاء وتوقيع وثيقة الاستسلام لتنتهي بعدها الحرب العالمية الثانية، بعد 6 أيام من تفجير القنبلة على ناجازاكي.

كما احتضن شهر أغسطس أيضا تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، الذي يحتل المركز الثالث في أقوى التفجيرات في تاريخ البشرية بعد قنبلتي هيروشيما وناجازاكي، وبذلك سيتذكره كل من اليابان ولبنان في كل عام بذكرى حزينة تمر عليهم.