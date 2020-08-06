بعدما تأخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على لقاء بعبدا من أجل لقاء الشعب اللبناني، أكد خلال جولته في شوارع العاصمة المكلومة بيروت بالقول: «أنا هنا لأعبر عن تضامني معكم وجئت لأوفر لكم الطعام والأدوية، وجئت لأبحث بموضوع الفساد وأريد مثلكم شعباً حراً ومستقلاً».

وشدد ماكرون على أنه «لست هنا لتقديم الدعم للحكومة أو للنظام بل جئت لمساعدة الشعب اللبناني»، مضيفا «سأقترح عقداً سياسياً جديداً بعد ظهر اليوم، وسأعود في الأول من أيلول لمتابعته»، وتابع «إن لم يستمع لي المسؤولون ستكون هناك مسؤولية أخرى من قبلي تجاه الشعب».

وأصرَّ ماكرون، على التحدث مع المواطنين في الجميزة والاستماع إلى معاناتهم. وتوجه ماكرون إلى أهالي مار مخايل والجميزة والثوار بالقول: «لا بدّ من تغيير النظام في لبنان».

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر اليوم (الخميس) إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وكان في استقباله على أرض المطار، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتفقد الرئيس الفرنسي موقع الانفجار في مرفأ بيروت.