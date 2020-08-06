اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه «صدفة أم مؤامرة أن التحقيق سيكشف، لكن ومن المعلومات الضئيلة التي أملكها هذه الكمية الهائلة التي أتت من الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وبقيت تقريبا 6 سنوات لا تنفجر حتى لو كانت مواد متفجرة بالأساس، إذ إنها بحاجة إلى صاعق».

وأشار جنبلاط إلى «أننا نرى في إحدى الصور أو عبر اليوتيوب كيف أن مفرقعات أو ذخائر معينة بدأت تنفجر تمهيدا للانفجار الكبير، إذن هذا هو الصاعق».

وشدد جنبلاط على «أننا لا نؤمن لا من قريب ولا من بعيد بلجنة تحقيق محلية ولا ثقة مطلقا بهذه الحكومة وبأنها تستطيع إجلاء الحقيقة»، مطالباً بلجنة تحقيق دولية.

وقال: «هذه الحكومة معادية ولا بد من حكومة حيادية تخرجنا من المحاور ويجب السيطرة على المعابر والمرافئ»، لافتا إلى أن هناك تقصير فادح من القضاء والأجهزة الأمنية، والرسائل والرسائل المضادة اليوم تذكّرني بحادثة جريمة اغتيال رفيق الحريري عندما حاولوا في اللحظات الأولى طمس معالم الجريمة، مؤكداً أن الانفجار هو رسائل موجّهة للبنان.

وأكد جنبلاط أن اللقاء الديموقراطي قرر البقاء في المجلس النيابي، ودعا إلى انتخابات نيابية جديدة، لافتا إلى أن «استقالة 8 نواب من اللقاء الديموقراطي تفسح المجال للمحور العوني ومحور حزب الله للسيطرة المطلقة على المجلس، لذا نحن سنبقى في المجلس لمحاولة منع أيّ قوانين إضافية من أجل السيطرة على مقدرات البلاد».