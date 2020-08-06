وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت اليوم (الخميس) في زيارة رسمية تستمر ساعات، بعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت قبل يومين.

وكان في استقبال الرئيس الفرنسي في مطار بيروت الرئيس اللبناني ميشال عون.

واستهل الرئيس ماكرون زيارته بجولة ميدانية في مرفأ بيروت المدمر، وسيعقد لقاء مع الرئيس عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب في القصر الجمهوري، قبل أن ينتقل إلى مقر السفارة الفرنسية للقاء عدد من الشخصيات اللبنانية قبل مغادرته.

وتزامناً مع وصوله، غرّد الرئيس عبر تويتر معلناً تأكيده على التضامن الفرنسي مع الجرح اللبناني وكتب بالعربية: «لبنان ليس وحيداً».

وبحسب «العربية»، قال ماكرون في تصريحات صحفية أدلى بها حال وصوله، إن بلاده ستقدم مساعدات غير مشروطة للبنانيين، معلنا أن فرنسا ستنسق مع الأمم المتحدة كي يستفيد منها كل أبناء لبنان، مؤكداً أن بلاده لن تترك بيروت بمفردها، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء إصلاحات في لبنان مع وجود فساد، وأنه سيخوض حواراً صريحاً مع المعنيين لتحديد المسؤوليات، لأن بيروت باتت تواجه أزمة سياسية واقتصادية أكبر من قبل.