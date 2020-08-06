حمل رئيس الجمعية الوطنية السورية محمد برمو، مليشيا حزب الله مسؤولية ما آلت إليه الأمور في لبنان على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، محذرا من أن لبنان بات في حلبة صراع داخلية قد تتفاقم إلى مستويات أكثر خطورة. ولم يستبعد برمو، في تصريح إلى «عكاظ»، أن يكون «حزب الله» هو من دبر فاجعة المرفأ وفجر مستودع تخزين الأمونيوم لخلط الأوراق والهروب من استحقاق محكمة قتلة رفيق الحريري، وأوضح البرلماني السابق أن «حزب الله» بهذا التفجير الضخم والعنيف في لبنان يعمل على تحويل كل الأنظار الدولية والعربية واللبنانية عن قرار المحكمة وربما التأثير عليه؛ بحجة أن الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان لا تحتمل مثل هذه الإدانة، مؤكدا أن إجرام الحزب يصل لأبعد من ذلك.واعتبر برمو أن تخزين نترات الأمونيوم يفتح تساؤلات كبيرة حول من يتحمل المسؤولية، متسائلا: هل تكون فاجعة المرفأ ضريبة سابقة لمشاركة سعد الحريري لـ«حزب الله» في الحكومة السابقة وعدم أخذه بعين الاعتبار النصائح بعدم المشاركة في حكومة يهيمن الحزب على معظم قراراتها؟